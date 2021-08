Vereadores de Osasco querem Ribamar candidato a deputado federal: “cresceu demais”

A provável candidatura do vereador Ribamar Silva (PSD), presidente da Câmara de Osasco, a deputado federal nas eleições de 2022 ganha cada vez mais apoios de peso.

publicidade

Na retomada dos trabalhos da Casa de Leis de Osasco, nesta terça-feira (10), outros parlamentares manifestaram apoio à candidatura de Ribamar por uma vaga na Câmara dos Deputados. “O Ribamar cresceu demais aqui, está na hora de ir para Brasília”, comentou José Carlos Santa Maria (Patriota). O presidente da Câmara foi reeleito como o vereador mais votado na última eleição municipal.

A fala de Santa Maria foi reforçada por Délbio Teruel (DEM). “Quero reforçar as palavras do Zé Carlos, acho importante abrir oportunidades para mais vereadores, e quem sabe teremos mais um representante de em Brasília”

publicidade

Se depender do líder do Podemos na Câmara, Carmônio Bastos, a candidatura de Ribamar Silva vai para a disputa pelo seu partido, o mesmo do prefeito Rogério Lins. Bastos reforçou o convite para que o presidente mude de legenda.

Para Pelé da Cândida (MDB) a Câmara Municipal “ficou pequena” para Ribamar Silva. “Vejo que essa Casa ficou muito pequena para o Ribamar. Estou preparado para lutar, mesmo sendo do MDB, para apoiá-lo. O Ribamar está preparado para chegar em Brasília, devido a sua caminhada durante tantos anos. Acho que em Brasília ele pode nos ajudar a trazer benefícios para a cidade”, afirmou.