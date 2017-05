Vereadores de Osasco planejam pressionar deputados estaduais para que intercedam junto ao governo do estado para cobrar a conclusão da reforma do Hospital Regional de Osasco.

Eles reclamaram, na sessão da Câmara Municipal na quinta-feira, 11, da demora por parte do governo do estado para a entrega da conclusão da reforma. O Hospital Regional está em obras desde 2011, o que diminui sua capacidade de atendimento e sobrecarrega a rede municipal de saúde.

“Já vem se arrastando há muito tempo essa reforma. É uma baita estrutura e eles só atendem uma parte [da capacidade]”, afirmou Batista Comunidade (PTdoB).

“Nós não temos vaga. Temos que fazer essa discussão, sim, com os deputados estaduais. O por quê não podemos transferir [pacientes] para o Hospital Regional”, disse Lúcia da Saúde (PSDC).

Batista Comunidade também falou em uma mobilização maior por parte dos vereadores e da população em busca de melhorias na área da Saúde. “Não dá mais para esperar o prefeito, o deputado, ou seja quem for, estar resolvendo essa questão da Saúde”, discursou.

Em fim de contrato, administradora do Hospital de Osasco está “tirando o pé”, acusa vereador

Na sessão de quinta-feira, 11, da Câmara de Osasco, Batista Comunidade também acusou a Fundação do ABC, gestora do Hospital Municipal Antonio Giglio, de diminuir o ritmo de atendimento na unidade em função do fim de contrato com o município, que se encerra em 31 de julho.

“A Fundação do ABC está saindo agora e eles tiraram um pouco o pé”, discursou Batista Comunidade.