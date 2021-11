Versão drag queen de Marília Mendonça tem mais de 100 mil seguidores e ganha R$ 600 por show

Após ouvir, durante suas performances como drag queen, que se parecia com Marília Mendonça, o cabeleiro Marcos Vinícius, de 22 anos, decidiu incorporar o personagem. Hoje o cover drag queen da cantora tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e chega a ganhar R$ 600 para dublar os muitos sucessos da sertaneja em apresentações.

Após a morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo no interior de Minas Gerais, no dia 5, Marcos Vinícius afirmou que vai manter o personagem como forma de homenageá-la. “Não quero ser a Marília Mendonça, vou continuar homenageando ela da minha maneira”, declarou, em uma live para os milhares de seguidores. Ele afirma que a cantora “quebrou paradigmas de mulheres no sertanejo”.

Conhecida como a “Marília Mendonça de Alagoas”, a drag queen chegou a conhecer a cantora pessoalmente e ganhou dela uma toalhinha que guarda com muito carinho. “Ela já sabia do procedimento, a gente já tinha uma intimidade”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marília Mendonça de Alagoas (@mariliamendoncaal)

Sobre o início de sua trajetória como cover de Marília Mendonça, explica: “Falaram que eu era uma drag queen parecida com a Marília Mendonça. Eu já era fã dela, já gostava da Marília Mendonça e juntei o útil ao agradável”. Aos apoiadores, ele agradece. Aos críticos, não dá bola. “Gente, quem acha que parece, obrigado. Quem acha que não parece, não me segue”, declarou, em live no Instagram (assista abaixo).

