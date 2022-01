Via, dona das Casas Bahia, compra empresa de logística CNT para expandir e-commerce

A Via (ex-Via Varejo), dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, comprou a empresa de logística CNT, que tem um centro de distribuição no Jardim Belval, em Barueri. Anúncio foi feito pela companhia nesta quarta-feira (12).

O valor da aquisição não foi revelado pela Via, mas a operação é vista como estratégica devido à CNT ser consolidada no ramo de fulfillment e fullcommerce, como são chamadas as terceirizações da logística de comércio eletrônico e dos demais serviços, como planejamento e organização das operações.

Com a aquisição da CNT, a Via oferecerá aos mais de 100 mil vendedores cadastrados em suas plataformas serviços de distribuição, entrega, gestão e armazenagem de estoque. “Agora podemos armazenar o estoque dos vendedores do nosso marketplace e cuidar de toda a parte de logística até a entrega. Isso melhora o custo e o tempo de entrega dos nossos parceiros”, diz a companhia.

A CNT já realizou serviços de e-commerce para grandes marcas, como Kraft Heinz, Avon e Good Year. Além do centro de distribuição em Barueri, a empresa possui outro, no Espírito Santo.