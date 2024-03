Viaoeste anuncia liberação da nova ponte de acesso a Osasco até o final de abril

A CCR Viaoeste, empresa responsável pelas obras na Rodovia Castello Branco, promete liberar a nova ponte de acesso à Osasco até o final de abril.

Segundo a concessionária, 87% das obras estão concluídas e as atividades que estão sendo executadas neste momento são a pavimentação do viário do entorno, que são encaixes de acesso e saída da nova ponte, e o alargamento do acesso da pista expressa para a pista marginal sentido interior no km 15,4 da rodovia Castello Branco.

O desmonte das gruas utilizadas durante o período das obras já foi concluído.

A ponte será a nova alternativa de acesso direto para a Avenida Fuad Auada a partir da via Marginal Oeste da rodovia.