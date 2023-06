Viaoeste começa remoção de vegetação ao lado do Bethaville, em Barueri, nesta segunda-feira (19)

A Viaoeste, concessionária responsável pela Rodovia Castello Branco, inicia nesta segunda-feira (19) mais uma etapa dos trabalhos de retirada de vegetação e limpeza de áreas no trecho da rodovia Castello Branco em Barueri.

A vegetação será removida devido às obras de extensão das pistas marginais da rodovia.

Nesta fase, a supressão será realizada na região do Bethaville e a previsão da concessionária é que os trabalhos sejam realizados até a primeira quinzena de julho.

Segundo a concessionária, os serviços serão realizados durante o dia e não haverá impacto no fluxo de veículos, já que a remoção será nos canteiros paralelos à rodovia.

Ainda de acordo com a empresa, os serviços de supressão de vegetação estão em conformidade com as licenças ambientais e de instalação emitidas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e a medida compensatória será o reflorestamento de 56 hectares de mata em local determinado pelo órgão ambiental.