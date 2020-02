Vídeo de PM skatista fazendo manobras e orientando jovens viraliza

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra um policial militar fardado fazendo manobras em um skate durante contato com um grupo de jovens da cidade de Manduri, no interior paulista.

O vídeo, com o policial militar Edson Munis, teve milhões de visualizações nos últimos dias e recebeu elogios até no perfil oficial da Polícia Militar (assista abaixo). “Essa interação não tem preço”.

Na abordagem, o policial dialoga e orienta os jovens: “Essa fase que vocês estão vivendo no momento, a interação com amigos, o convívio, andar de skate, é uma das melhores. Passei por essa fase, sinto falta. Sei o quanto é gostoso estar na presença dos amigos andando de skate, evoluindo. Aproveitem bem essa fase porque ela passa rápido, mas sempre procurando fazer as coisas do jeito certo”, disse o policial depois de cumprimentar todos do grupo.

O PM diz ainda que também anda de skate, que foi uma ferramenta de transformação em sua vida. “Devo muito ao skate”.

“O que eu sou hoje devo muito ao skate. a gente tem que ter dedicação para alcançar nossos objetivos, e isso no skate você faz no dia a dia, na prática, sem perceber. Fazemos uma manobra nova, caímos, nos machucamos. Mas aí você levanta e vai tentar de novo até acertar”, completou o policial Edson Munis ao grupo de jovens, antes de pedir que eles ajudem a preservar os locais utilizados para a prática do esporte.

Depois do discurso, um dos garotos pediu uma demonstração ao PM: “Como o senhor falou que anda de skate, não quer fazer uma manobra não?”. Então, o policial mostrou sua habilidade.

Depois, orientou: “Pratiquem, não deixem de estudar. Independente de qual profissão vocês escolham, nunca deixem de andar. O skate transforma”.