VÍDEO: motociclista é perseguido a 140h km/h e roubado na Castello Branco, em Barueri

Um motociclista que usava uma câmera no capacete conseguiu flagrar o momento em que é assaltado, na rodovia Castello Branco, altura de Barueri. O caso aconteceu na manhã do domingo (10), e as imagens repercutiram na Internet (veja o vídeo abaixo).

A vítima pilotava uma moto esportiva Kawasaki na cor verde, avaliada em R$ 34 mil, e foi perseguida a cerca de 140 km/h por criminosos, que o abordaram, em outra moto. Um deles estava armado e apontou a arma para o motociclista.

Nas imagens é possível ver quando os indivíduos se aproximam e o ameaçam, caso não pare a moto: “Você vai morrer, desgraçado!”, dispara um ladrão. A quadrilha levou a moto, o celular, uma mochila, cartões bancários e documentos pessoais da vítima.

Motociclista é perseguido e roubado na rodovia Castello Branco, em Barueri. pic.twitter.com/pzF1jExZwt — Visão Oeste (@visaooeste) December 13, 2023

Um dos suspeitos de participar do crime foi preso horas depois, em Osasco, pela Polícia Militar. Segundo o G1, ele foi solto após passar por audiência de custódia.