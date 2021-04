Vídeo: Rogério Lins faz “dancinha do carpinteiro” ao lado de Tirulipa, Luciano Hang e Patrícia Abravanel na Havan Osasco

Na noite desta quarta-feira (28), cerimônia de inauguração da loja da Havan em Osasco, em Presidente Altino, reuniu o empresário Luciano Hang, dono da empresa, autoridades do município, como o prefeito Rogério Lins, e celebridades de emissoras como SBT e Rede TV!, ambas sediadas no município.

publicidade

Em um dos momentos da festa, o prefeito Rogério Lins, embalado por Tirulipa, caiu na “dancinha do carpinteiro”, ao lado do humorista, de Luciano Hang e de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos.

Na festa de inauguração da Havan Osasco, o prefeito Rogério Lins, embalado por Tirulipa, caiu na “dancinha do carpinteiro”, ao lado do humorista, de Luciano Hang, o “Véio da Havan”, e de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. pic.twitter.com/1POzOKQxjK — Visão Oeste (@visaooeste) April 29, 2021

publicidade

O evento também teve as participações de famosos como Luciana Gimenez, Luis Ernesto Lacombe, Nelson Rubens e Marcelo de Carvalho, um dos donos e apresentador da Rede TV!, entre outras personalidades.

Inauguração de loja da Havan em Osasco hoje pic.twitter.com/sbPMKf2Cck — Mauricio Stycer (@mauriciostycer) April 29, 2021

publicidade

A loja da Havan em Osasco abre as portas ao público nesta quinta-feira (29). A unidade tem mais 20 mil metros quadrados e conta com amplo espaço de conveniência, praça de alimentação, e estacionamento com capacidade para 650 vagas. A loja gerou cerca de 200 empregos diretos. Para se candidatar a oportunidades de trabalho na Havan, acesse o site de vagas da empresa.