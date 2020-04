O youtuber osasquense Gustavo Stockler, o Gusta, que faz sucesso no Youtube com seu canal “nomegusta”, gravou um vídeo no qual ensina os seguidores a preparar o tradicional cachorro-quente de Osasco em meio à quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus.

Ele define o “dogão” de Osasco como “uma obra de arte”. “Fiquei com fome assistindo meu próprio vídeo”, afirmou Gusta. Assista abaixo: