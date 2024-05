Vigilantes de Barueri participam de Campanha de Solidariedade aos colegas do Sul

O Sindicato dos Vigilantes de Barueri, liderado pelo presidente Amaro Pereira, está juntamente com a Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV) e outros sindicatos filiados, participando de uma campanha de solidariedade aos trabalhadores vigilantes do Rio Grande do Sul, atingidos pela tragédia das fortes chuvas no estado.

“A catástrofe que se abateu sobre o Sul do país é sem precedentes. Por isso, durante o Seminário Nacional dos Vigilantes, realizado recentemente, os sindicatos participantes decidiram lançar a campanha”, destacou Amaro.

“Enquanto alguns já ajudam com doações, precisamos também dar suporte aos sindicatos que estão na linha de frente, como o Sindicato dos Vigilantes de Porto Alegre e Região, que mesmo tendo diretores e funcionários que perderam tudo, continua cuidando dos filiados, inclusive abrigando suas famílias na Colônia de Férias ou até mesmo na casa do presidente”, continuou.

De acordo com Amaro, há outros sindicatos fazendo o que podem pelos profissionais atingidos pelas águas. É o caso do Sindicato dos Vigilantes de São Leopoldo, cujo salão de eventos virou abrigo para os vigilantes e para a comunidade em geral.

“Esse são apenas dois exemplos de solidariedade, mas há muitos mais. Eles inspiram a categoria a se unir nessa corrente de apoio aos colegas trabalhadores do Sul”, avaliou.

Amaro lembra que todo valor ajuda, por menor que seja. “Agora é nossa vez de nos juntarmos a essa causa e prestarmos auxílio a esses irmãos vigilantes”, finalizou.

Para ajudar os vigilantes do Sul:

Sindicato dos Vigilantes de Porto Alegre e Região – Sindvigilantes do Sul

Agência: 0493

Operação: 003

Conta: 00000686-8 (Banco: Caixa)

Ou chave PIX: 91.343.293/0001.65 (CNPJ)