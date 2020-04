Vinda do interior, mulher de 63 anos contrai coronavírus em viagem a Osasco e está na UTI

Maria Aquino, de 63 anos, moradora de Adamantina, no interior paulista, veio à Grande São Paulo ajudar uma filha e está internada na UTI de um hospital de Osasco com o novo coronavírus. A confirmação da covid-19 veio com o resultado de um exame na última sexta-feira (3), informa a rádio local Life FM.

Maria é bastante conhecida na cidade onde vive, que fica a mais de 570 quilômetros de Osasco e tem cerca de 33 mil habitantes. Ela trabalha na área de realização de eventos.

Internada desde 21 de março, a mulher está lutando pela vida. “Com a saúde debilitada por conta de um enfisema pulmonar, que compromete a recuperação da paciente, ela encontra-se respirando com a ajuda de aparelhos, na UTI do hospital”, diz reportagem da rádio Life FM.

A família tem feito apelos a parentes e amigos de Maria para que orem por ela nessa batalha pela vida. “A família pede a todos que puderem, independentemente da sua convicção religiosa, que intercedam em oração pela vida dessa senhora”.

Osasco tem 48 casos confirmados de covid-19

Maria Aquino é um dos 48 pacientes que tiveram confirmação de coronavírus em Osasco até o momento. Destes, 22 já estão recuperados e cinco morreram.

Além disso, Osasco registrava, até a noite deste domingo (5), 1.514 casos suspeitos de covid-19 notificados, dos quais 400 não residentes no município, segundo a Prefeitura. Estão em análise 819 casos e foram descartados 219 casos por critério laboratorial.

Outros 20 óbitos com suspeita de coronavírus na cidade aguardam resultado de exame e três outros óbitos foram descartados.