Visita de policiais à sede do SBT, em Osasco, para intimar Dudu Camargo estaria relacionada a sumiço de casal

A visita de policiais civis à sede do SBT, em Osasco, para entregar uma intimação a Dudu Camargo, nesta quinta-feira (9), estaria relacionada ao sumiço de um casal de fãs do apresentador.

Os dois, menores de idade, ficaram desaparecidos por um tempo e já foram encontrados. Antes do sumiço temporário, eles vinham mantendo contato com Dudu Camargo pela internet, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”. A polícia quer saber se há algum envolvimento do apresentador no caso.

A assessoria do SBT diz que trata-se de uma questão pessoal e não comenta a ida de policiais a sua sede, em Osasco, para entregar a intimação ao apresentador, que ainda não se pronunciou sobre o episódio. Funcionários da emissora declararam que ele recebeu a intimação com tranquilidade.