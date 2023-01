Vôlei Osasco bate o Pinheiros e vence a 4ª partida consecutiva na Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde derrotou o Pinheiros por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/17 e 25/21, na noite desta sexta-feira (27), com o ginásio José Liberatti lotado. Esta é a quarta vitória consecutiva da equipe comandada pelo técnico Luizomar na Superliga 2023.

Embora o Osasco não tenha perdido o controle em nenhum momento, o terceiro set foi mais equilibrado. Depois do ace de Glayce (9/7), Luizomar pediu tempo quando o Pinheiros encostou no 16/14. As orientações surtiram efeito. Mali Smarzek atacou do fundo no 20/17 e também marcou no 22/20. Glayce fez o match point (24/20) e a oposta polonesa fechou em 25/21.

Jogaram e marcaram para o Osasco São Cristóvão Saúde: Giovanna (1), Smarzek (9), Adenizia (10), Fabiana (8), Glayce (13), Tifanny (17) e a líbero Natinha. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Kenya, Drussyla, Silvana.

O próximo desafio das meninas osasquenses será em solo mineiro, às 21h30 do dia 9 de fevereiro, quando enfrentam o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV.