Walmart tem vagas de emprego abertas em Barueri e Osasco

O Walmart está com vagas de emprego abertas em Barueri e Osasco. Na primeira são 20 oportunidades e na segunda, são três.

Em Barueri, há vagas para cargos como vendedor, analista comercial, gerente de produto, advogado, coordenador contábil, analista de sistemas e analista de negócios.

Em Osasco, as oportunidades são para agente de cartões e serviços e encarregado de açougue.

Também há vagas na cidade de São Paulo e no ABC. Em todo o país, o Walmart reúne mais de 550 oportunidades de emprego.

Inscrições e mais informações sobre as vagas neste site.

Mais de 50 mil funcionários

Com 438 lojas no país, o Walmart Brasil emprega mais de 50 mil funcionários. “Somos uma empresa que acredita nas pessoas e promove a diversidade. Por isso, incentiva um ambiente profissional que valoriza as diferenças, sejam elas físicas, étnicas, culturais, de idade e orientação sexual”, diz a rede.