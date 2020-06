Weintraub anuncia saída do Ministério da Educação

Em rota de colisão com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e com uma trajetória repleta de polêmicas, Abraham Weintraub anunciou na tarde desta quinta-feira (18) sua saída do Ministério da Educação, em vídeo no qual aparece junto ao presidente Jair Bolsonaro.

“Não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. Recebi um convite para ser diretor de um banco. Já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial”, declarou. “Estou fechando um ciclo e começando outro”, completou.

Weintraub diz ainda que a mudança visa aumentar a segurança dele e da família e fez elogios a Bolsonaro.

Publicidade