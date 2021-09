Will Smith vive relacionamento aberto com a esposa: “Casamento não pode ser prisão”

O astro Will Smith indicou que vive um relacionamento aberto com a esposa, Jada Pinkett Smith, com quem é casado há 25 anos. “Casamento não pode ser uma prisão”, diz ele.

No ano passado, foram divulgadas informações de que Jada vivia um relacionamento com o rapper August Alsina, que declarou que se relacionou durante anos com a esposa de Will Smith.

O astro de “Um Maluco no Pedaço” afirma que a monogamia não é a única forma de manter um relacionamento e indica que ele também já teve affairs fora do casamento. “Demos confiança e liberdade um ao outro, com a crença de que cada um deve encontrar seu próprio caminho”, disse o ator, em entrevista à revista “GQ”.

“Jada nunca acreditou em casamento convencional… Jada tinha parentes que tinham um relacionamento não convencional. Então ela cresceu de uma maneira muito diferente de como eu cresci. Houve discussões intermináveis e significativas sobre o que é uma relação perfeita. Qual é a maneira perfeita de interagir como casal? E, para grande parte do nosso relacionamento, a monogamia foi o que escolhemos, não pensando na monogamia como a única forma de se relacionar”, declarou Will Smith.

“O casamento para nós não pode ser uma prisão. E eu não indico nosso caminho para ninguém. Mas as experiências de que a liberdade que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, é a mais alta definição de amor”, afirmou o ator.