Workshop apresenta produtos e serviços para noivas e debutantes em Osasco

No dia 5 de abril, às 19h, as noivas e debutantes de Osasco e região poderão participar de um workshop para a produção do casamento ou festa de 15 anos, que é promovido pelo Espaço Splendour de Osasco.

Publicidade

Neste workshop, as noivas e debutantes poderão conhecer e cotar tudo o que é necessário para festa: espaço, buffet, bar tender, DJ, fotografia, filmagem, vestidos, entre outros serviços. Uma das vantagens oferecidas no dia é a possibilidade de adquirir promoções conjuntas, caso feche com mais de uma empresa.

O local contemplará de 5 a 7 expositores no evento. Já a apresentação da casa ficará por conta do DJ, que mostrará os detalhes do espaço.

Localizado na região Central de Osasco, na Rua Machado de Assis, 281, Bela Vista, o workshop Noivas e Debutantes acontece duas vezes ao mês, sempre as quintas-feiras, no período noturno.

Serviço:

Workshop Noivas e Debutantes

Data: 5 de abril

Horário: inicio às 19h

Local: Rua Machado de Assis, 281 – Bela Vista, Osasco

Mais informações

Tel: 3447-7017

WhatsApp: 96742-3362