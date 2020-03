Xuxa vai doar R$ 1 milhão para o SUS reforçar o atendimento a pacientes acometidos pelo novo coronavírus (covid-19), informa o colunista Flavio Rico, no Uol.

Não é a primeira vez que a apresentadora se destaca com uma grande ação solidária como esta. Em 2010, em parceria com amigos, Xuxa doou 19 toneladas de alimentos e materiais de higiene pessoal a famílias afetadas por um desmoronamento no Rio de Janeiro.