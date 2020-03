Yupie! Park traz montanha-russa, barco pirata e carrossel a shopping de Barueri

Montanha-russa vertical, barco pirata, carrinho de bate-bate e carrossel são algumas das atrações do parque de diversões Yupie! Park, instalado no Parque Shopping Barueri. São mais de vinte atrações para todas as idades.

Os fãs de adrenalina podem aproveitar a Montanha Russa com looping ou as voltas alucinantes do The King, uma atração com assentos em carbono, que foram especialmente desenvolvidos para que braços e pernas fiquem livres durante todo o circuito.

O brinquedo atinge 24m de altura com movimentos pendulares, rotações e loopings simultâneos proporcionando trajetórias aleatórias, resultando em uma incrível mistura de sensações durante todo o percurso. Uma experiência única e radical.

Os pequenos também poderão se divertir muito nas clássicas atrações, como o Spin Train, a Autopista (carrinhos de bate-bate), barco pirata, carrossel, casa maluca, Magic Circus, o polvo Kraken, além do Crazy Dance e do tradicional Kamikaze.

Os ingressos custam R$ 7,00 por brinquedo, ou R$ 30,00 o combo com cinco ingressos. Para o The King o ingresso custa R$ 10,00.

O Yupie! Park fica no estacionamento do Parque Shopping Barueri, e funciona de terça-feira a sexta-feira: a partir das 18h até às 22h, e no sábado, domingo e feriado: a partir das 14h até às 22h.