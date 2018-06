1º Arraiá de Itapevi acontece dia 29 de junho, na Praça 18

A Prefeitura realiza no dia 29 de junho, a partir das 17h, o 1º Arraiá de Itapevi com desfile fantasiado. A concentração do público acontece em frente à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Rua Manoel Alves Mendes – Centro) e segue em ritmo de festa junina com carro de som até a Praça 18 de Fevereiro, no Centro. O evento deve acontecer até às 21h e a participação é gratuita e aberta à população.

Segundo a Secretaria de Cultura e Juventude de Itapevi, pasta responsável pela organização do Arraiá, a iniciativa tem como objetivo fomentar as tradições culturais da cidade.

“Temos como propósito resgatar festas populares no período junino em nossa cidade, além de fomentar o comércio da região central da cidade”, explica o assessor de Cultura, Henrique Leão.

Os participantes se reúnem na Rua Manoel Alves Mendes e percorrerão a Avenida Cesário de Abreu até a Praça Carlos de Castro, onde irão acessar a Avenida Rubens Caramez. De lá, caminham em clima de festa junina até a Praça 18 de Fevereiro, local das comemorações.

O evento conta com programação cultural típica de festa junina, com a presença de quadrilha aberta ao público, barracas de alimentação, food trucks, palco, banheiros químicos – que já estarão montados durante todo o período de Copa do Mundo na Praça da 18 – e a apresentação de artistas locais. O 1º Arraiá contará também com a execução de músicas temáticas de forró, sertanejo e de festas juninas.

Está programada também uma apresentação artística com alunos e professores da Escola Livre de Dança de Itapevi.