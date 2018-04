1º de Maio em Carapicuíba terá Belo, Michel Teló, Maiara e Maraísa e Simone e Simaria

Foram divulgadas as atrações principais da Festa do Dia do Trabalhador em Carapicuíba, que será realizada no dia 1º de Maio, a partir das 14h, no Parque do Planalto.

Publicidade

Os destaques do evento serão Simone e Simaria, Belo, Maiara e Maraisa, Michel Teló, Paula Fernandes, Léo Magalhães, Zé Neto e Cristiano, Léo Magalhães e Bruno e Barreto, entre outros.

O evento é realizado pelo Plaza Shopping Carapicuíba e promovido pela rádio Tropical FM, com apoio da Prefeitura e do governo do estado.