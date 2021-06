2 mulheres são detidas em carro cheio de maconha escondida no air-bag em Jandira

Uma mulher de 29 anos foi presa e uma adolescente de 17 apreendida após as duas serem flagradas transportando mais de 25 quilos de maconha no air-bag do carro, em Jandira. A Polícia Civil chegou às mulheres após receber uma denúncia anônima.

publicidade

Segundo as informações recebidas pelos policiais, o veículo, modelo Ford/Ka, teria saído de Foz do Iguaçu (PR), com destino ao Espírito Santo, e passaria na Rodovia Castelo Branco, na altura do Jardim Alvorada. No local, os agentes identificaram o carro e abordaram a condutora.

Durante a vistoria, os policiais perceberam que o painel onde fica o air-bag tinha um fundo falso. Dentro do compartimento foram encontrados mais de 70 tabletes de maconha, que somaram 25,4 kg do entorpecente. A droga foi apreendida pela polícia.

publicidade

A adolescente, que estava no banco do passageiro, foi autuada por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação ao tráfico, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Já a mulher vai responder por corromper ou facilitar a corrupção de menor.

ONDE ESTÃO SAMIRA E THIFANY?// Moradoras de Osasco, primas de 14 e 16 anos estão há duas semanas desaparecidas