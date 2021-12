28 vagas de emprego abertas no PAT de Itapevi

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi está com 28 vagas de emprego abertas em empresas sediadas na região. As seleções começam na segunda-feira (20) e vão até o dia 3 de janeiro.

As vagas disponíveis são para Assistente de Monitoramento e Rastreamento de Cargas (15 vagas), Fiscal de Prevenção e Perdas (8 vagas) e Operador de Torno CNC B e C (5 vagas). Para todas as vagas é exigida a escolaridade de ensino médio completo.

Para o cargo de Assistente de Monitoramento e Rastreamento de Cargas, os pré-requisitos são ter entre 23 e 45 anos e conhecer os sistemas Trafegus, Omnilink, Sascar e Onixsat. O salário é de R$ 1.771,00, mais benefícios. A jornada de trabalho é de turnos e escalas de 6 por 1.

Para o cargo de Fiscal de Prevenção de Perdas, é exigido ensino médio completo e ter entre 23 e 45 anos. O salário é de R$ 1852,00, mais benefícios. O horário de trabalho é de turnos com escala de 6 por 1.

Quem optar pelo cargo de Operador de Torno CNC B e C deve ter entre 18 e 48 anos e ser do sexo masculino. O nível de escolaridade é de ensino médio completo. A remuneração é de R$ 10,10 a R$ 12,40 p/ hora trabalhada.

Como se candidatar às vagas de emprego disponíveis no PAT de Itapevi:

Os interessados deverão comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no guichê do PAT, que fica dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347, na Cidade Saúde).

É necessário levar RG, CPF e comprovante de endereço, além de um currículo e fornecer e-mail e telefone para contato. Os selecionados para as vagas serão contatados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pelo processo de recrutamento e seleção junto às empresas, para participar das entrevistas.

Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo telefone (11) 4450-6788, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

