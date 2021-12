Embracon tem vagas de emprego abertas em Santana de Parnaíba

A Embracon, uma das maiores administradoras de consórcio do país, com sede em Santana de Parnaíba, está com vagas de emprego abertas em diversas áreas.

Há oportunidades para os cargos de operador de telemarketing ativo, operador de televendas ativo, assistente de faturamento grupos, administrador de redes, agile coach, analista de compras, analista de contabilidade corporativa, analista de financeiro grupos, analista de contemplação, analista de processos, analista facilitador de inovação, e consultor de Inside Sales.

Para a função de operador de telemarketing exige-se experiência em vendas, experiência em atendimento, ensino médio completo, habilidade de negociação e boa comunicação.

O cargo de operador de televendas exige que o interessado tenha experiência com SalesForce, facilidade em aprender rápido, ensino médio completo, experiência m todo ciclo de vendas internas por telefone e vivência anterior em consórcio.

O salário não foi divulgado pela empresa. Já o pacote de benefícios inclui vale transporte, vale refeição ou alimentação, assistência odontológica, seguro de vida, licença paternidade de 20 dias, licença maternidade de 6 meses,desconto em aquisição de consórcio, previdência privada e plano de carreira.

Como candidatar-se às vagas de emprego na Embracon:

Os interessados em participar do processo seletivo para as vagas de emprego na Embracon devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a opção desejada e cadastrar o currículo.