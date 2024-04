Previsão aponta continuidade de tempo estável para sexta-feira

De acordo com informações do Climatempo, a previsão para esta sexta-feira (26) segue semelhante às condições observadas nesta quinta-feira (25). O dia será marcado por períodos de sol com algumas nuvens esparsas e névoa ao amanhecer.

À noite, o céu deverá permanecer com poucas nuvens, mantendo o tempo estável na região.

Não há previsão de chuva significativa para as próximas 24 horas, favorecendo a realização de atividades ao ar livre.

Osasco

Mínima: 21°C

Máxima: 31°C

Barueri

Mínima: 21°C

Máxima: 31°C

Carapicuíba

Mínima: 20°C

Máxima: 30°C