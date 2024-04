Operação com apoio de cão farejador resulta em apreensão de drogas em Carapicuíba

Operação com apoio de cão farejador resulta em apreensão de drogas em...

Durante a Operação Força Total na região do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Carapicuíba, uma incursão policial na comunidade Alvinópolis contou com o auxílio valioso do cão farejador K9 Colt. Em patrulha em uma área de alto risco, o animal demonstrou uma mudança de comportamento ao passar por uma viela, sinalizando a presença de algo suspeito em um portão de madeira aparentemente abandonado.

Ao verificar o interior da habitação, os policiais encontraram uma mochila contendo uma substância em pó branco, semelhante à cocaína, além de crack e maconha. Toda a droga apreendida foi encaminhada ao 3º Distrito Policial, onde as providências legais foram tomadas.