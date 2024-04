PAT Carapicuíba oferece 125 vagas para Executivo de Negócios, Atendente de Telemarketing e Analista de Backoffice

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba está realizando um processo seletivo para preencher 125 vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas entre as funções de Executivo de Negócios, Atendente Central de Telemarketing e Analista de Backoffice/Teleoperador de Marketing.

Para a função de Executivo de Negócios, estão disponíveis 60 vagas, com salário inicial de R$ 2.135,00. É necessário ter ensino superior completo ou estar cursando.

Na área de Atendente Central de Telemarketing, são ofertadas 50 vagas, com remuneração de R$ 1.412,00. Já para a função de Analista de Backoffice/Teleoperador de Marketing, existem 15 vagas com salário de R$ 1.611,44.

Os requisitos para todas as vagas incluem experiência profissional na área, idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. Homens e mulheres podem se candidatar.

O processo seletivo será realizado na próxima terça-feira (30), às 9h30, no Ganha Tempo, localizado no subsolo do Plaza Shopping em Carapicuíba (Estr. Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce). Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.