Prefeitura de Carapicuíba abre processo seletivo para Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros

A Prefeitura de Carapicuíba está realizando o Processo Seletivo 01/2024 para preenchimento de 30 vagas temporárias na área da saúde. Estão sendo oferecidas 15 vagas para Técnico de Enfermagem e 15 para Enfermeiro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.concursosrbo.com.br até 29 de abril de 2024. Os interessados podem consultar o edital completo no portal da Prefeitura para obter todas as informações detalhadas.

Para a função de Técnico de Enfermagem, é exigido curso técnico completo em Enfermagem e registro ativo no COREN. O salário oferecido é de R$ 1.537,93, além de benefícios, para jornada de 30 horas semanais. Já para Enfermeiro, é necessário possuir ensino superior completo em Enfermagem e registro no COREN, com salário de R$ 3.177,04, também com benefícios.

O processo seletivo terá caráter classificatório, levando em consideração experiências profissionais comprovadas na área de atuação, cursos de capacitação na área da Saúde e, para Enfermeiro, pós-graduação na área.

As contratações serão temporárias, regidas pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e pelas regras do Regime Celetista, com prazo inicial de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias.