Festival com food truck, cervejas artesanais e música em Barueri vai até domingo

Festival com food truck, cervejas artesanais e música em Barueri vai até...

Começou ontem e segue até domingo o Burning Fest – Batalha de Assadores, na Praça dos Estudantes, Centro de Barueri. O evento tem entrada gratuita e proporciona ao público uma variedade gastronômica, além de música ao vivo.

publicidade

Entre as delícias, os destaques são para os novos cortes de churrasco que incluem picanha, cordeiro, Wagyu e búfalo, todos acompanhados de pão de alho e linguiça.

Na programação musical, quem se apresenta hoje, às 20h é O Banfo do Raul cover. Amanhã, o público será embalado pelo som de Perdidos no Espaço com rock nacional, Instinto Coletivo – O Rappa cover e Mitologia e Intuição Legião Urbana cover.

publicidade

SERVIÇO

Batalha de Assadores

Quando: Dia 25 de abril, das 17h às 22h/ Dias 26, 27 e 28 de abril – das 12h às 22h

publicidade

Local: Alameda Benedito Adherbal Farbo- Centro de Barueri

Entrada Gratuita

Evento Pet Friendly