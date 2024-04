Vídeo mostra porco gigante e cabrito transportados de forma irregular na Raposo Tavares, Cotia

Repercutiu na Internet e gerou indignação um vídeo que mostra um motorista fazendo o transporte de um porco enorme e um cabrito, de forma irregular, pela rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O flagrante aconteceu nesta quarta-feira (24), na altura do km 26 [veja o vídeo abaixo].

Nas imagens feitas por outro condutor, é possível ver quando o porco quase pula da traseira da caminhonete na tentativa de se soltar das cordas que o envolviam. O cabrito de pequeno porte aparece no canto e quase é esmagado pelo suíno.

A situação gerou revolta de populares e internautas. “Lembrando que o verdadeiro animal está atrás do volante”, disparou um no comentário de uma publicação do vídeo no Instagram. “Que crueldade”, disse outro. “Absurdo” além de expor os animais ao calor e condições péssimas, ainda correm o risco de cair”, escreveu outro.

“Que desespero! Como não se importar com essa situação?”, perguntou outro internauta. “Tristeza” É um descaso com os animais”, escreveu outro. “Poderia fazer o mesmo com quem faz isso com os animais”, disse outro.

O GCM Leandro Rodrigues, da equipe “Cadeia Para Maus-Tratos” do deputado federal e delegado Bruno Lima, o dono do veículo que fez o transporte do porco e do cabrito já foi identificado. “Recebemos a denúncia e estamos no caso. Já identificamos esse covarde! É inadmissível o transporte irregular de animais”, informou, no Instagram.

Motorista é flagrado transportando de forma ilegal um porco e um cabrito em plena Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo (SP). pic.twitter.com/mNyPCnHLmH — Carlos Salas (@CarlosS08594935) April 25, 2024