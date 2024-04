Homem é morto com vários tiros dentro de carro em Osasco

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro, no início da tarde desta quinta-feira (25), na Vila dos Remédios, em Osasco. No corpo dele há várias marcas de tiros.

As informações são do “Balanço Geral”, da Record TV. A identidade da vítima não foi revelada até o momento. A Polícia Militar foi acionada e já está no local, rua Francisco Alves.

Ainda não se sabe o que aconteceu, se o crime trata-se de uma execução ou latrocínio – roubo seguido de morte.

Matéria em atualização