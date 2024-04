Fábio Rabin traz show de comédia “Ladeira Abaixo” a Osasco nesta sexta

O comediante Fábio Rabin desembarca em Osasco com seu mais novo show de stand-up comedy intitulado “Ladeira Abaixo”. A apresentação será nesta sexta-feira (26), às 21h, no Teatro Aspro, localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios.

Em seu sétimo trabalho solo, Rabin aborda com bom humor os desafios enfrentados por um homem na tentativa de reconquistar sua esposa após alguns deslizes. Com situações inusitadas, como viagens internacionais, um encontro com os atores do filme “De Volta para o Futuro” e até mesmo a busca por uma baleia no mar alto, o comediante promete arrancar muitas risadas do público.

Além disso, Rabin também explora as mudanças e novas prioridades que surgem aos 40 anos de idade, como dores, rugas, pelos indesejados, unhas estragadas e flatulências. Com seu olhar cômico e perspicaz, ele leva os espectadores a encarar essas fases da vida de forma mais leve, sendo otimista e positivo.

Os ingressos para o show “Ladeira Abaixo” podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Express.