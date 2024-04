Prefeitura de Cotia adia entrega de matrículas para atender mais moradores

A Prefeitura de Cotia decidiu adiar a cerimônia de entrega de matrículas de imóveis para proprietários contemplados pelo Programa Municipal de Regularização Fundiária, que estava inicialmente agendada para esta quinta-feira (25), às 19h. O adiamento ocorreu para que um número maior de moradores possa ser beneficiado pela iniciativa.

Diante da grande procura de pessoas interessadas em regularizar a situação de seus imóveis, a administração municipal optou por reabrir as inscrições e identificações de lotes a serem contemplados. Dessa forma, mais proprietários terão a oportunidade de obter a tão desejada escritura definitiva de seus imóveis, sem nenhum custo.

Inicialmente, a cerimônia previa a entrega de matrículas para mais de 60 proprietários dos bairros Jardim Dinorah, Nara Lúcia e Recanto dos Victors. No entanto, com o adiamento, a Prefeitura de Cotia espera ampliar esse número, proporcionando a segurança jurídica da propriedade legal a um contingente ainda maior de famílias.

De acordo com o Coordenador de Regularização Fundiária, Silvio Cabral, até o momento, o programa já regularizou aproximadamente 3.800 moradias, com a meta de alcançar 30% das 25.000 em andamento até o final da gestão do prefeito Rogério Franco.

A nova data para a entrega das matrículas ainda não foi divulgada, mas de acordo com Cabral, deve ser remarcada para daqui uns 10 dias no máximo.