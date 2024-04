Carlinhos rebate seguidor que o acusou de não oferecer mesa às funcionárias: “Chatice da por#*!”

O influenciador digital Carlinhos Maia perdeu a paciência com um seguidor que o acusou de não disponibilizar mesa para suas funcionárias almoçarem. “Elas não querem mesa, já perguntei. Aqui tem vinte mesas, se elas quiserem, podem comer até na minha cama, mas elas não querem! Que chatice da por#*!”, disparou.

publicidade

O comentário crítico a Carlinhos dizia: “Carlinhos! Elas não têm uma mesa para almoçar??? Vejo você tratando elas muito bem, faltou só uma mesa digna para elas terem suas refeições”.

O influenciador digital, que gosta de exibir nas redes sociais o cotidiano em sua mansão luxuosa em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, respondeu: “Que encheção de sac* do Car4*! […] Elas estão ganhando muito dinheiro, ganham tão bem que se quiserem construir uma mesa de ouro, elas constroem”, afirmou.

publicidade

“Uma delas já ganhou quase R$ 300 mil. Elas gostam de ficar ali naquele espaço, eu tô ligando pra mesa? Eu perguntei, elas não querem. o que eu vou fazer? Puxar pelos cabelos e colocá-las pra comer na mesa? Porr4! Podem comer tudo do bom e do melhor em casa, é sorvete, chocolate, é salmão… Ah, vai te embora! que encheção de sac0 do car4!*”.