2ª dose da vacina da Pfizer será antecipada em 2 mega pontos neste sábado em Osasco

Após decisão do governo do estado em antecipar a segunda dose da vacina da Pfizer contra a covid-19, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco preparou uma ação especial para acelerar a imunização no município, com dois mega pontos de vacinação neste sábado (25).

Os locais de antecipação da segunda dose da Pfizer vão funcionar das 9h às 16h deste sábado no Sesi zona norte (Rua Calixto Barbieri, 83, IAPI) e na Fito zona sul (acesso pela Avenida das Flores, 711).

Pode tomar a segunda dose da vacina da Pfizer quem tomou a primeira dose do mesmo imunizante há 56 dias ou mais. “Antes o tempo entre a primeira e a segunda dose era de 84 dias (12 semanas). O governo do Estado reduziu para 56 dias (8 semanas)”, explica a Vigilância Epidemiológica do município.

Para vacinar-se em um dos mega pontos, é preciso fazer o agendamento na Central 156 (3651-7080) ou pelo app 156 Osasco. No dia da vacinação, o munícipe deve levar a carteirinha com a primeira dose e um documento com foto.

Serviço

Antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer contra a covid-19 em Osasco:

Sábado – 25/9, das 9h às 16h

Mega Ponto Zona Sul: Fito (Acesso pela Avenida das Flores, 711)

Mega Ponto Zona Norte: Sesi (Rua Calixto Barbieri, 83, IAPI)

. É preciso agendar na Central 156 (3651-7080) ou pelo app 156 Osasco

. Levar a carteirinha com a primeira dose e um documento com foto