300 vagas de emprego abertas no PAT de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi informou que o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da cidade reúne 300 vagas de emprego. Para a maioria das oportunidades, a contratação é em regime efetivo (CLT).

As oportunidades oferecidas são para os cargos de auxiliar de logística (200), ajudante de carga de descarga de mercadoria (34 vagas), motorista carreteiro (22), auxiliar de linha de produção (20), auxiliar de operação (20), auxiliar de limpeza (2), instalador reparador de linhas de comunicação de dados (1) e vendedor externo (1).

Para quatro vagas de ajudante de carga e descarga de mercadoria, os pré-requisitos são: ter entre 24 e 45 anos, ser do sexo masculino, possuir experiência e ter cursado o ensino fundamental completo. O salário é de R$1.435,00, com contratação em regime efetivo. As outras 30 oportunidades para a mesma função têm os mesmos requisitos da chance anterior, mas a contratação é em regime temporário.

Quem deseja se candidatar para auxiliar de linha de produção deve ser do sexo masculino, ter entre 30 e 50 anos, ter experiência na área e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.504,78. A empresa oferece assistência médica, vale transporte e cesta básica e participação dos lucros.

O cargo de auxiliar de limpeza é para mulheres, com idade entre 25 e 40 anos. É necessário ter experiência e ensino fundamental completo. O salário é de R$1.330,47, com cesta básica e vale transporte em regime efetivo.

A função de motorista carreteiro exige experiência de mais de 20 anos. É preciso também ter ensino médio completo. O salário é de R$ 2.197,49 e a contratação também é regime efetivo.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas no PAT de Itapevi:

Os interessados em participar do processo de seleção para as vagas de emprego deverão procurar o PAT, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347, Cidade da Saúde). É necessário comparecer portando RG e CPF.

