Via Rápida: inscrições em Osasco para cursos que pagam bolsa de R$ 210 vão até sexta (17)

Terminam na sexta-feira (17) as inscrições para quatro cursos online gratuitos oferecidos pelo programa Via Rápida, do governo estadual, em parceria com a Prefeitura de Osasco. O início das aulas está previsto para 27 de setembro.

publicidade

São oferecidos os cursos de Design de Publicações Impressas e Digitais; Marketing Digital em Redes Sociais e E-Commerce; Planejamento e Gestão de Empreendimentos Gastronômicos e Tecnologias de Segurança de Redes.

Os cursos são de curta duração, totalmente gratuitos, disponíveis no formato remoto com aulas ao vivo. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos e alfabetizados. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

publicidade

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. Além disso, para receber o certificado de conclusão do curso, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Bolsa-auxílio

Os estudantes matriculados nos cursos de qualificação do programa Via Rápida recebem uma bolsa única de R$ 210 para ajuda em suas despesas durante a realização do curso. O auxílio será disponibilizado aos alunos que cumpram os requisitos e estejam frequentes após 10 dias de aula.

publicidade

O pagamento será feito por meio de código bancário, que o estudante usará para sacar em caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Rede 24 horas. O recurso valerá também para os cursos de 60 a 160 horas do SP Tech e SP Criativo e fica disponível por 30 dias após a comunicação oficial por e-mail de que o valor está disponível.

Até o final de 2021, serão ofertadas 30 mil vagas de qualificação profissional com bolsa-auxílio. Para receber a bolsa-auxílio, além de ser desempregado e estar frequente no curso, o estudante não pode estar recebendo seguro-desemprego ou outros auxílios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

OPORTUNIDADES// Shopper tem vagas abertas em Osasco em diversos cargos