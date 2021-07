360 vagas abertas para auxiliar de logística no PAT de Santana de Parnaíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba está com 360 vagas de emprego abertas para o cargo de auxiliar de logística, com salário de R$ 1323,77. As oportunidades estão disponíveis até o dia 13 de julho e não exigem experiência prévia.

O candidato precisa ter 18 anos ou mais. Morar nos bairros Fazendinha e Centro será considerado um diferencial no processo de seleção para preenchimento das vagas.

Para se candidatar às oportunidades, é necessário comparecer em uma das unidades do PAT (confira endereço abaixo), das 8h às 17h, portando currículo, carteira de trabalho, RG e CPF.

PAT Centro – Rua 15 de Novembro, 625, em cima dos Correios e próximo ao terminal rodoviário

PAT Fazendinha – Avenida Tenente Marques, 5.720, próximo ao Vencedor Atacadista

