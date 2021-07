PM de Itapevi troca alimentos por kit de livros dia 16

A Polícia Militar da 3ª Cia do 20º BPM/M de Itapevi realizará, no dia 16 de julho, a segunda edição da campanha de Incentivo à Leitura e à Solidariedade. Quem doar 1 kg de alimento não perecível receberá um kit de livros.

As doações podem ser levadas a partir das 9h, na avenida Feres Nascif Chaluppe, no Centro de Itapevi. A iniciativa da PM tem apoio das editoras Ciranda Cultural, Girassol Brasil, Online Editora, Panini e do Instituto Maurício de Sousa.

Em julho do ano passado, mais de 1 mil livros foram doados por parceiros para a ação, que arrecadou 700 quilos de alimentos distribuídos posteriormente às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

