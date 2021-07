Itapevi abre 215 vagas para cursos gratuitos de inglês, costura, atendimento ao público e outros 5

A Prefeitura de Itapevi, em parceria com o Senai, está com 215 vagas abertas para oito cursos gratuitos e presenciais de qualificação e capacitação profissional pelo programa Emprega Rápido, do Sebrae. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho.

publicidade

As aulas têm previsão de início a partir de 19 de julho e serão ministradas, seguindo os protocolos sanitários, na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, na Cohab, no piso superior do Bom Prato) e no CRAS Maristela (Avenida Pedro Paulino, 825, na Cohab).

São oferecidos cursos de Técnicas para Impermeabilização em Estruturas, Reparação em Instalações Elétricas Residenciais, Técnicas de Costura para Tecido Plano e Malha, Inglês, Comunicação Eficaz, Meu Emprego Trabalho em Equipe, Ética no Trabalho e Atendimento ao Público.

publicidade

Inscrições nos cursos gratuitos em Itapevi:

Os interessados devem fazer o cadastro no site https://itapevi.sp.gov.br/escola-5-0/, fornecendo os dados pessoais: nome completo do estudante, número de RG, nome completo do pai e da mãe. Será solicitado um e-mail para contato, além de outras informações adicionais.

Em caso de dúvidas sobre as inscrições, a Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Telefone para contato WhatsApp (11) 4450-6788, ou e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br.

publicidade

Confira abaixo a lista completa de cursos disponíveis e requisitos:

Cursos para jovens com 18 anos ou mais, que tenham, no mínimo, 6ª série do ensino fundamental:

Técnicas para Impermeabilização em Estruturas

Vagas: 32 Vagas

Dias de aulas: Segunda à Sexta-feira, das 13h às 17h

Reparação em Instalações Elétricas Residenciais

Vagas: 32

Dias de Aulas: Segundas a Quinta-feira, das 18h às 22h e aos sábados das 8h às 12h

Técnicas de Costura para tecido Plano e Malha

Vagas: 16

Dias de aulas: Terça a Quinta-feira, das 8h às 12h

Para jovens com idade a partir de 14 anos:

Inglês Básico

Vagas: 45

Dias de aulas: Segunda e Quarta-feira, das 8h às 10h30 e de terça e quinta-feira, das 13h30 às 15h30

Comunicação Eficaz

Vagas: 15

Dias de aulas: Segunda, quarta e sexta-feira, das 13h30 às 15h30

Meu Emprego, Trabalho em Equipe

Vagas: 45

Dias de aulas: Terça e quinta-feira, das 9h às 12h

Ética no Trabalho

Vagas: 15

Dias de aulas: Segunda e Quarta-feira, das 10h às 12h

Atendimento ao Público

Vagas: 15

Dias de aulas: Segunda e Quarta-feira, das 10h às 12h

EM BARUERI// Senai prorroga inscrições para cursos de eletricista de manutenção e auxiliar de produção gráfica