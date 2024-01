380 vagas de emprego no PAT de Itapevi nas áreas logística, telemarketing e serviços

A Prefeitura de Itapevi, em parceria com empresas da região, oferece 380 vagas de emprego em diversas áreas, como logística, telemarketing e serviços. As oportunidades estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (22), no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) do município.

A maior parte das vagas é para os cargos de operador de telemarketing receptivo (70), ajudante de carga e descarga (60), auxiliar de logística (51), cobrador externo (50) e jardineiro (23). Mas há outras funções com empregos disponíveis (confira a lista completa abaixo).

Para se candidatar, basta ir pessoalmente ao PAT, que fica no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde). Lá, você pode obter todas as informações sobre as vagas, como salários, requisitos e benefícios. Não se esqueça de levar um documento original com foto – RG ou CNH – e o CPF.

Você também pode conferir algumas vagas pelo aplicativo “Sine Fácil”, que está disponível para Android e iOS. Em caso de dúvidas, basta ligar para o (11) 4143-9200.

Confira cargos com vagas de emprego disponíveis no PAT de Itapevi na semana que vem:

– Atendente de lanchonete

– Atendente de lojas

– Auxiliar de creche

– Auxiliar de limpeza

– Auxiliar de manutenção predial

– Auxiliar de vidraceiro

– Controlador de acesso

– Eletricista de instalações

– Encarregado de bar e restaurante

– Manobrista

– Motorista de caminhão

– Operador de empilhadeira

– Operador de utilidades no tratamento de água e efluentes

– Pedreiro

– Pintor de obras

– Repositor

– Representante técnico de vendas

– Servente de limpeza

– Soldador

– Vendedor interno