Férias escolares no Continental Shopping tem oficinas gratuitas de massinha de modelar e jogos

Férias escolares no Continental Shopping tem oficinas gratuitas de massinha de modelar...

O Continental Shopping em parceria com a marca Estrela preparou uma série de oficinas gratuitas para a criançada que está curtindo as férias escolares. As atividades vão até o dia 4 de fevereiro, sempre das 14h às 20h.

São permitidas nove crianças, com idades entre 4 e 12 anos, por turma e os pequenos devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Mais informações e o regulamento completo estão disponíveis no site continentalshopping.com.br

SERVIÇO

Massa Estrela – Atividade de férias para as crianças

Quando: das 14h às 20h, até 4 de fevereiro

Gratuito

Onde: 3º piso, em frente ao cinema (Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo)

Classificação indicativa: de 04 a 12 anos

Mais informações: (11) 4040-4981 / (11) 97622-7395