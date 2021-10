41 vagas de emprego abertas na Casa do Trabalhador de Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira reúne 41 vagas de emprego abertas, em cargos como analista de suporte técnico, caseiro, auxiliar de vendas, motorista carreteiro, motorista de caminhão, ajudante geral e auxiliar de expedição.

publicidade

Também há oportunidades para auxiliar de recursos humanos, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de vendas, auxiliar de compras, auxiliar financeiro, auxiliar administrativo, mecânico de refrigeração, auxiliar de manutenção, armador, pedreiro, ajudante geral, carpinteiro, serralheiro e encanador.

Para o cargo de analista de suporte técnico exige-se ensino médio completo, experiência de 6 meses (no mínimo) e perfil para telecomunicação. A função de caseiro é destinada a homem solteiro ou casal com até um filho e é necessário ter experiência em cuidar de chácara com animais.

publicidade

A vaga de auxiliar de vendas exige ensino médio completo, pacote Office avançado e ter experiência como vendedor em indústria será considerado diferencial. A oportunidade para ajudante geral pede experiência em indústria química. Já para o cargo de auxiliar de expedição, é preciso ter curso de empilhadeira.

Os candidatos à vaga de motorista carreteiro devem ter idade entre 30 e 45 anos, CNH categoria E, experiência de no mínimo 3 anos e ensino fundamental completo. Para motorista de caminhão, exige-se idade entre 30 e 45 anos, CNH com categoria C e D, experiência comprovada e ensino fundamental completo.

publicidade

Como se candidatar às vagas de emprego na Casa do Trabalhador de Jandira:

Para se candidatar às oportunidades divulgadas nesta quarta-feira (20), o candidato deve comparecer, com currículo atualizado, na Casa do Trabalhador de Jandira (rua Rubens Lopes da Silva, 333, no Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

OPORTUNIDADES// Lojas Torra abre 10 vagas de estoquista em Osasco