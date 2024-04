5ª Cãominhada em Itapevi promete dia repleto de atividades para tutores e pets neste sábado

A Prefeitura de Itapevi organiza neste domingo (13), a 5ª Cãominhada no Parque da Cidade. O evento, que fora cancelado em março devido às chuvas, terá atividades para tutores e pets a partir das 8h30.

publicidade

Além da caminhada, o evento inclui feira de adoção, oficinas, exposição de animais silvestres (aranha, cobra e baratas), doação de 200 mudas nativas da Mata Atlântica, apresentação do processo de compostagem, além da exposição do projeto meliponário (abelhas) e demonstrações do Canil da GCM.

A organização orienta que cães de grande porte devem estar com guia e focinheira.