Biblioteca Heitor Sinegaglia, em Osasco, recebe 10º Encontro Geek neste sábado

Vem aí a 10ª edição do aguardado Encontro Geek na Biblioteca Heitor Sinegaglia, na zona sul de Osasco. Neste sábado (13), das 10h às 15h30, os fãs da cultura nerd poderão aproveitar uma programação repleta de atividades divertidas para toda a família.

A edição comemorativa promete agitar os participantes com atrações como Just Dance, workshop de desenho criativo, oficinas temáticas, apresentação de teatro infantil e muito mais. Segundo os organizadores, o evento é uma oportunidade única para os apaixonados por histórias em quadrinhos, games, filmes e séries de reunirem em um ambiente totalmente voltado para o universo geek.

O 10º Encontro Geek será na Praça Sabanta, 98, no Jardim Conceição. A entrada é gratuita e as vagas para as oficinas e atividades serão distribuídas por ordem de chegada.