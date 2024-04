Projeto Nova Raposo prevê seis novos pedágios no trecho entre São Paulo e Cotia

Projeto Nova Raposo prevê seis novos pedágios no trecho entre São Paulo...

O governo do Estado de São Paulo está realizando uma consulta pública para conceder à iniciativa privada 125 quilômetros de rodovias, incluindo o trecho da Rodovia Raposo Tavares entre a capital paulista e o município de Cotia. Esse trecho, que atualmente não cobra pedágio, terá seis novos pórticos de cobrança automática após a concessão.

Com um movimento diário de 188 mil veículos, a Raposo Tavares nesse trecho é um dos principais gargalos de trânsito da região. Interligando bairros, condomínios e complexos comerciais e industriais, a rodovia apresenta características de uma grande avenida e enfrenta constantes congestionamentos nos horários de pico.

O projeto Nova Raposo, que faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do governo paulista, prevê investimentos de R$ 9,07 bilhões em melhorias na via, uma demanda discutida há mais de 20 anos. O edital deve ser lançado em junho e o leilão está marcado para novembro.

Após a realização de uma audiência pública em Vargem Grande Paulista na semana passada, a população interessada pode enviar sugestões ao projeto até as 18h do dia 16 de abril, por meio do endereço eletrônico [email protected].

Pedágio sem parar

Os pedágios a serem instalados serão do sistema free flow, sem cabines, com sistema automático livre e pagamento da tarifa por meio 100% automático. Segundo o projeto, haverá pórticos do novo sistema de cobrança nos seguintes pontos: Km 11,8 (R$ 0,62), km 15,1 (R$ 0,77), km 19,8 (R$ 0,92), km 24,7 (R$ 1,27), km 29,07 (R$ 1,65) e km 39,1 (R$ 2,30). Pelo projeto, esses valores serão válidos para o primeiro ano de cobrança. Os pórticos têm previsão de serem instalados em março de 2026.

A obra vai contemplar o aumento de capacidade com implantação de uma faixa adicional por sentido em todo o trecho, implantação de vias marginais nos trechos urbanos e uma nova conexão à São Paulo.