5ª Cãominhada em Itapevi promete dia repleto de atividades para tutores e pets

A Prefeitura de Itapevi organiza neste domingo (24), a 5ª Cãominhada no Parque da Cidade, com atividades para tutores e pets. O percurso de 1,3 km será realizado das 8h às 12h.

Além da caminhada, o evento inclui feira de adoção, oficinas, exposição de animais silvestres (aranha, cobra e baratas), doação de 200 mudas nativas da Mata Atlântica, apresentação do processo de compostagem, além da exposição do projeto meliponário (abelhas) e demonstrações do Canil da GCM.

Também serão oferecidas informações sobre serviços municipais e orientações sobre animais silvestres.

Veterinários voluntários estarão presentes para fornecer cuidados e instruções aos participantes, e serão distribuídos brindes e medalhas para homenagear tutores e animais.