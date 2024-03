Região está com mais de 17 mil casos notificados de dengue

Segundo o Painel de Monitoramento da dengue do governo estadual, a região já conta com 17.399 casos notificados de dengue. A cidade de Cotia é a primeira a registrar óbito pela doença, que ocorreu em 1º de março. De acordo com o painel, foi um homem, com idade entre 20 e 34 anos que relatou os sintomas em 14 de fevereiro e faleceu no ínício de março. Até o momento este é a única morte confirmada pela doença na região.

Ainda de acordo com o painel, que monitora não apenas os casos de dengue mas também Chikungunya e Zica em todo o estado, há outros 4 óbitos em investigação, aguardando confirmação.

Veja os números de hoje do painel referentes aos municípios de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista, Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra e Juquitiba.

5.442 casos confirmados (destes, 74 são de dengue com sinal de alarme, isto é, que podem evoluir para hospitalização, e 6 de dengue grave);

10.495 casos prováveis;

5.053 em investigação;

6.873 descartados.