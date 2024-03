Passageiro e motorista de ônibus da EMTU trocam socos na rua por causa do ar-condicionado

Um passageiro e um motorista de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), que fazia a linha 396 – Cotia/Butantã, trocaram socos por causa do calorão e do ar-condicionado quebrado. A confusão aconteceu na segunda-feira (18), próximo à rodovia Raposo Tavares.

A briga começou no Metrô Butantã, na zona oeste de São Paulo, e continuou ao longo do percurso do coletivo, chegando ao ápice na rua Ari Aps, ainda no Butantã. Naquele dia, a temperatura estava na casa dos 35ºC.

Ambos discutiram por causa do ar-condicionado que estava inoperante, quebrado. A confusão cresceu após o motorista suspeitar que o passageiro teria quebrado uma janela do ônibus. Imagens registradas por populares mostram o momento em que o condutor já estava com o coletivo parado e aparece na porta, com um pedaço de madeira nas mãos.

Também é possível ver quando o passageiro desce pela porta de trás e, após pegar uma pedra, chama o motorista de “valentão”. Nesse momento, o condutor parte para cima do homem. O vídeo não mostra, mas populares contaram que ambos largaram os objetos e começaram a trocar socos no meio da rua.

Nas imagens é possível ver ainda a janela do ônibus totalmente destruída. A identidade do motorista e do passageiro não foi divulgada. A EMTU informou que o funcionário será afastado até a conclusão do caso, mas que ele não será demitido.